竹市兒藝節+竹北兒童節「藝想世界」連假新竹人潮擠爆

2019-04-05 16:36

［記者黃美珠／竹北報導］連辦3天的新竹縣竹北市「2019藝想世界、童趣十竹」兒童節活動，跟新竹市的「2019新竹兒童藝術節～風的運動場」因地點接近、舉辦時間一致，竟然產生類似雙颱的「藤原效應」！？以致首日就吸引5萬人次前往同樂，今天預估也有破3萬人次到場同歡，竹北市公所預估3天將寫下15萬人次的人氣佳績，連想要在政壇嶄露頭角或更上1層樓者也視為是接地氣的好舞台。

竹北市長何淦銘說，6年前他參選竹北市長時首辦竹北兒童節，當時只有1天，但是他承諾，只要當選市長就年年舉辦，且一辦就是痛快玩3天。今年已經是竹北市公所連續第5年在兒童節時序舉辦這個活動。這次的活動地點就在高鐵新竹站前的高鐵7路與高鐵8路之間，過去的經驗，每天都有3萬人次的親子一起來參與。

這次現場安排有胡桃鉗扭蛋機、親子鐳戰、旋轉木馬、小火車、旋轉飛機，以及多達16組氣墊遊戲免費給玩，靜態性的則有兒童戲劇節目、魔幻特技表演秀，跟多項親子創意DIY手作體驗等，所以人氣強強滾。

竹北市公所統計，昨天首日刷新竹北兒童節的紀錄，締造了5萬人次的來客數，分析應該是與新竹市的兒童藝術節～風的運動場產生了類似雙颱的「藤原」效應。因為在網路上確實有不少遊客表達，他們擔心風的運動場太擠，選擇到鄰近、口碑也不錯的竹北兒童節來玩。今天如無意外也將有至少3萬人次的來客量，加上明天最後1天，他們估計3天將有15萬人次體驗過竹北兒童節。

市長何淦銘自豪的說，這次的活動有全台最有趣、好玩的「胡桃鉗扭蛋機」，還有「金銀島大作戰」能體驗親子鐳戰，「愛麗絲夢幻樂園」則有旋轉木馬、小火車、旋轉飛機及多組氣墊遊戲，這些統統免費給小朋友暢玩。

在「彼得潘賽車場」裡面，可以盡情奔馳，「森林王國派對秀」則給小朋友們變裝走秀展現創意。喜歡闖關的可以挑戰「皮諾丘遊戲闖關」，幫忙小木偶變成真正的小男孩。

至於童話中專拐小孩的「小巫婆糖果屋」，在活動現場則是要拐小朋友拿出創意去手做DIY，不管是做水球彩畫、或馬賽克拼貼，這些連大人也可以一起發揮童心去嘗試。

表演節目的安排從傳統藝術布袋戲到現代趣味偶劇團都有，還有歡樂親子魔術秀跟在地小學的打擊樂團演出等近20個表演團體輪番尬人氣。＃

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