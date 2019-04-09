天天吃好料》基隆通通泰式小吃 孤軍後裔燒美味

2019-04-09 09:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕多年前由小說改拍成電影「異域」曾經令人印象深刻，在基隆六堵工業區有家泰式料理店，老闆娘匡賽琴，就是1949年流落泰緬邊境的孤軍93師第二代，父親為出身雲南的國軍，身為長女的她，從小就擔負起煮飯燒菜照顧9名弟妹的責任；長大後緣分天注定，嫁來台灣當台灣媳婦！燒得一手好菜的匡賽琴，十多年前開設泰式料理，用美食慰藉與她一樣在台灣努力打拚的異鄉人。

老闆娘匡賽琴說，當初會開泰式料理店是為了想要多賺點錢，與丈夫討論後，決定選擇外勞較多的林口工業區開店，當時連店名都沒有，僅憑著口耳相傳打響名號，客人絡繹不絕，泰籍外勞更愛上這股家鄉味，下班時刻蜂擁而至，時常忙到不可開交。

匡賽琴的丈夫、兒子都在基隆，她與先生、兒子分隔兩地，只能週末見面，「我想兒子，才想要回來基隆開店」匡賽琴說，經過1個多月四處尋找適合地點，最後決定選在外籍勞工較多的六堵工業區開店。

匡賽琴以兒子林仁通的名字，取名為「通通泰式風味小吃」，外觀雖然儉樸，店內也只擺著幾張桌椅，但匡賽琴料理的泰國美食，很快闖出名號，不但外籍勞工愛，愛吃酸酸、辣辣的台灣人也聞香前往，平時、假日經常高朋滿座。

匡賽琴說，店內各式泰式料理豐富，紅咖哩椰奶燒鴨、月亮蝦餅、黃咖哩蝦、涼拌荷包蛋、打拋豬肉、檸檬魚或酥脆瀑布魚、酸辣海鮮湯、蝦煲、涼拌海鮮、綠咖哩椰奶雞、椒麻雞等，都深受客人喜愛。

匡賽琴說，由於夏天快到，她特別推薦四道夏天必點的涼拌菜，分別是涼拌荷包蛋、涼拌木瓜絲、涼拌海鮮與涼拌泡麵，可以說是大人小孩都愛吃；基隆市議員楊秀玉跑攤後，到店裡必點涼拌海鮮搭配一碗白飯，才覺得過癮。不太敢吃辣的朋友也可以嘗試，可以先跟主廚溝通，調成適合台灣人的泰式美食。

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