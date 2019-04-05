查我國高教弊病 監委向瑞士借鏡

2019-04-05 14:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院監察委員張武修日前喊出要對教育部補助少數頂尖大學一事展開調查，近日也展開具體行動，在台灣駐瑞士代表處協助下陸續拜訪世界大學排行前10名的瑞士聯邦蘇黎世理工學院與瑞士高等教育主管機構，希望借鏡瑞士高教政策，思考台灣高教如何走出困境。

張武修指出，瑞士高等教育是以國家競爭力為投資核心，教育、投資、財經、勞動與科技研發都是共同經營，與台灣以科技區分的方式絕然不同。此外，瑞士所有大學都是公立大學，包括聯邦直接投資的2所聯邦高等技術學院和國內9個邦下各自設立的一所大學。

其中，由聯邦直接投資的2所學校，分別是德語區的蘇黎士理工學院和法語區的洛桑理邦學院，雖然兩校均成立於19世紀中、後期，不若許多歐美名校擁有數百年歷史，但在國際排行上卻堪稱頭角崢嶸，去年分別高居全球第8和22位，領先全球排名第72的台灣大學不少。

值得一提的是，該兩校學生合計約3萬人，僅佔瑞士全國高教學生數24萬的8分之1，但光以蘇黎士理工學院為例，至今就已孕育出愛因斯坦等21位諾貝爾獎得主，表現十分驚人，而且該校的「國際化」程度也令人咋舌，現有的2萬多名學生有接近一半是研究生，3成是外籍學生，教授裡更有一半是外國人。

張武修分析，瑞士高教成功的因素主要有二，其一是把國家研發資源與高等教育結合，每年由國會從總預算中按比例撥發預算給兩所頂尖大學，例如蘇黎士理工學院約有70%預算來自聯邦，因此教師和學校表現均必須顧及納稅人的期待，且每年均會讓一些系所接受評估，藉此調整教育研究方向。

其二則是學校重視與他校間的競爭與合作關係，除了國內學校彼此長期競爭外，瑞士各所大學也無時無刻不和全世界所有大學競爭，其中當然也包括美國常春藤、英國牛津、劍橋等頂尖學校。

張武修強調，瑞士的高教體系與我國有很大差異，尤其是瑞士在全球化新經濟的發展中，利用教育研究來整合國家投資競爭力，此策略非常值得台灣借鏡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/