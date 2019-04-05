玉山塔塔加違規煮泡麵 2年7件罰不怕

2019-04-05 13:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園塔塔加園區，規定遊客不能隨地炊煮，惟近來仍可見遊客逕自在停車場煮泡麵、泡茶等，保七總隊第六大隊為此連番勸導，光去年至今就已開出7張罰單，最高可罰3000元，由於炊煮食物容易吸引野生動物，恐與民眾接觸發生衝突，警方與玉管處都呼籲遊客到指定的簡易炊煮區煮食，以免影響生態甚至挨罰。

保七總隊第六大隊表示，去年開單告發違規炊煮有5件，今年至今也有2件，由於園區常有獼猴與鳥類，民眾隨地炊煮容易招來動物，不僅獼猴可能搶食，甚至與民眾發生衝突，鳥類也可能因餵食改變覓食習性。

玉管處則說，針對民眾違規炊煮，警方或巡查人員第一次發現都是開勸導單，如屢勸不聽才會開告發單，雖然執法初期有部分民眾不諒解，但園區都有規劃可炊煮的區域，隨意炊煮可能招來動物、引發火災、製造髒亂等，盼遊客能多配合，共同維護園區生態。

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