雙胞遶境落幕！台中旱溪媽祖今起駕

2019-04-05 13:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕延續198年歷史的台中市東區樂成宮「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」，是全台遶境時間最久的媽祖，卻在去年上演鬧雙胞紛爭，台中市烏日區東女慈聖宮宣稱他們才是主導者，自行邀集十多間宮廟起駕遶境，這1年來歷經3次協議，雙方達成從樂成宮起駕，一起遶境的共識，今天由交通部長林佳龍、鎮瀾宮董事長顏清標主持起駕典禮，立委等民代群聚，也象徵性的為樂成宮，是遶境龍頭的主角地位背書。

今天（農曆3月1日）上午8時，眾人列隊於樂成宮旱溪媽祖前，展開遶境的移駕、上轎安座與點起馬砲等儀式，號角隊不斷鳴起低沉的號角聲，宣告旱溪媽祖即將起駕，頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、三十六執事等隊伍，整齊排列廟埕兩側，

女子神轎班踩著禮步，由林佳龍扶鑾轎，向樂成宮宮內眾仙佛行拜禮辭行，「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」宣告啟程。

樂成宮董事長郭松益說，這場遶境延續198年歷史，名列內政部宗教百景之一，很感謝信眾、各庄廟宇與民意代表能參與，林佳龍說，他有一個好消息，交通部與美國公共電視網（PBS）製作的《台灣媽祖與馬祖》旅遊節目，入圍美國的艾美獎，內容包括鎮瀾宮等各地宮廟媽祖，他祈求媽祖保佑大家。

文獻記載，「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」源於清朝道光三年（西元1823年），大台中地區農作物受「烏龜蟲」（一種危害稻作的害蟲）危害，信徒倡議旱溪媽祖遶境防治蟲害，起駕後天降滂沱大雨，害蟲被雨水掃滅，而有「旱溪媽祖蔭外庄」之說，遶境固定於農曆3月1日起駕，時間長達23天，是台灣遶境時間最長的媽祖，第一站是烏日區的下哩仔，之後遶行烏日、大里、太平、霧峰、東區、南區、南屯區、西區、北屯區、北區共十個區，停駕或駐駕宮廟99座，行經116個里，至農曆23日（今年為國曆27日）回鑾。

不過，烏日東女慈聖宮卻於去年宣稱，旱溪媽祖遶境是烏日區宮廟仕紳，邀請旱溪媽祖、彰化南瑤宮媽祖等神明遶境，起駕地點是烏日下哩仔庄，該宮遂於去年自行邀請宮廟遶境，演變成兩群媽祖信徒各自遶境的雙胞爭議；樂成宮董事長郭松益則說，以前是信徒到樂成宮迎媽祖，從樂成宮「起駕」，途經烏日下哩仔庄「駐駕」，下哩仔庄不是起駕點，而是駐駕之處，上述說法不符合史實。

上述爭議歷經3次協商，雙方終於有共識，東女慈聖宮不再自行遶境，而是到樂成宮一起遶境，東女慈聖宮主委黃清森說，信徒不希望「拉開」，遂同意一起遶境，但他們還是堅持認為，這場遶境是198年前由烏日宮廟仕紳主導，由烏日的下哩仔庄啟程。

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