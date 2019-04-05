超瞎！起飛前4小時取消 越南芽莊旅行社出包

2019-04-05 13:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕超瞎！開開心心要利用這次4天連假前往有小馬爾地夫之稱的越南「芽莊」旅遊，沒想到參加4月3日首航直飛團在飛機出發前4小時突然被旅行社通知行程臨時取消！稱飛機還在越南飛不回來，但其實是當天仍有旅行團出發！

交通部旅遊局表示，初步了解承攬該航越捷航線包機之一的京稜旅行社，資金調度問題影響當地接待行程，臨時通知旅客取消行程，中天旅行社可能透過京稜合作，連帶受影響，估計含首航以及接下來由京稜承接的旅客，影響人數共302人，依法規業者當天通知取消行程，除退回旅客團費加賠1倍團費，每人4萬多元。

素有小馬爾地夫之稱的越南芽莊近來成為熱門觀光景點，湛藍海水、有綿延7公里銀白沙灘，吸引遊客來划船、潛水，漁港更有豐富美味海鮮，台中葉先生一家四口與好友共3大3小、6人參加由中天旅行社招攬的「夢幻芽莊4天3夜之旅」行程有包船出海遊，能氣墊水上樂園、俄羅斯女郎舞蹈秀、參觀女神廟，還有旅觀望夫崖、五指山、安南文化村，稱是殺底片的好地方，大享離島海鮮餐、越式BBQ等，行程豐富。

沒想到飛機起飛前4小時竟接到旅行社通知飛機還在越南，旅客沒飛機可坐，因此行程取消，葉太太直呼「實在有夠瞎！」機場接送的小巴都來了，竟在飛機起飛前4小時才臨時通知，為了這趟旅行，一家人上班、上學都提前請假一天要出遊，結果行程全打辭，大人小孩都非常失望，再詢問旅行社，對方竟還抱怨航空公司怎麼會這樣，實在讓人非常傻眼！

葉太太表示，至少同團25人的假期泡湯，旅行社當天只回應會先退還團費2萬2800元，並詢問匯費帳戶要退款，對於相關賠償會再討論，但至今也未收到退款，由於小孩實在太失望了，為了安慰，一家人只能原封不動把行李轉搬上自家車，開了5個小時到花蓮走走看看！

記者致電中天旅行社及承攬人員留給旅客的手機，電話均無人接聽。

台中市消保室主任康馨壬表示，遊客出國旅遊臨時被旅行社取消比較少見，建議遊客應保留旅行社的旅遊資料，包括文宣、契約書、出發時間、雙方通話紀錄包括LINE、簡訊等，除了求償旅行社，也可向市府消保官及交通部觀光申訴，保障權益。

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