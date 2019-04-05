烏大龍幸福親子藝文季四月下旬開演三場

2019-04-05 12:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓烏大龍地區的孩子們時時接觸藝文，由市議員陳世凱主辦的烏大龍幸福親子藝文季，今年將持續舉辦，已經邁入第四年，今年的藝文季即將於4月下旬起一連舉辦三場，要帶給烏大龍地區家長及小朋友歡樂的週休假日。

市議員陳世凱表示，他不但要陪自己的孩子長大，也要陪大家一起長大，而要送給小朋友的兒童節禮物是兒童節之後有兩個週末在烏日、大肚、龍井來舉行兒童劇團演出，也讓爸爸媽媽一起來參與。

烏大龍幸福親子藝文季已舉辦3年，陳世凱表示，自從藝文季舉辦後，小朋友看到他都會大聲的說出「幸福超人」，讓他感覺非常的窩心。

陳世凱表示，今年的烏大龍藝文季活動預計舉辦3場，分別是4月27日下午4點邀請到了Mr.yes小丑劇團在大肚國小演出「森林幻想曲」。

第二場則是在4月28日下午4點在龍井忠和里活動中心舉辦。

第三場則是在5月5日下午4點在僑仁國小體育場由小青蛙兒童劇團演出小木偶奇遇記。

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