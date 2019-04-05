失智父彌留7天不吃也不插管 子女不遺憾

2019-04-05 14:00

〔中央社〕長輩嚴重失智，要不要插鼻胃管餵食常令家屬掙扎。周貞利照顧失智父親多年，體認唯有認識疾病才能適時放下，父親彌留7天幾無進食也不插管，離世表情祥和，送別父親不留遺憾。

病人自主權利法今年1月上路，民眾可預立醫療決定，當面臨末期、不可逆轉昏迷、植物人、極重度失智等狀況時，可依預立的醫療選擇決定人生最後一哩路，包含是否維生治療、人工營養及流體餵養等。

但對許多人來說，光是決定「插不插鼻胃管」就很艱難。若不插鼻胃管，可能會被外界質疑病人是缺乏營養、活活餓死；但插管可能徒增病人痛苦，甚至怕病人不慎扯掉管路，得被迫綁手，照護現場常與尊嚴、舒適的理想背道而馳。

失智症患者家屬周貞利的經驗可能是一個參考。周貞利有護理背景，在爸爸、婆婆失智後，她肩挑兩人的照顧工作，開始積極認識、學習失智症。因為唯有清楚疾病的病程，做好準備，時常開家庭會議討論照護選項，才不會亂了手腳，當最後一刻來臨，也才有信心和勇氣面對。

認識死亡的進程很重要，周貞利受訪時表示，過去聽婆婆說，公公往生前2週就開始吃不下東西，「身體準備要離開了」。有一天他如廁時，倒了下來，婆婆也沒有送醫，「就讓他自然地走」，這是老一輩的「善終」模式。

周貞利的婆婆2年多前往生，在離世前也開始不吃不喝。因為有公公的經驗，她了解婆婆的想法，問婆婆不吃東西會不會不舒服，婆婆也只是搖搖頭，便尊重老人家的選擇，不勉強餵食，給予舒適和溫柔的陪伴。

周貞利回想，她父親過世前彌留時間長達7天，在那段時間裡，父親吃不下東西，但神情清爽、沒有不適的感覺。但媽媽很捨不得，會一直追問：「怎麼可以這樣呢？」「真的不餵他嗎？」

儘管子女解釋，「爸爸真的不想吃東西、吞不下去」，媽媽還是不相信。調了一碗糊狀的麥粉想餵，但食物都從爸爸的嘴角流出來。反覆嘗試了2到3天，爸爸的進食狀況都沒有改善，媽媽也才真的了解身體正走向死亡，不需要進食了。

周貞利說，眼看著家人生命走到末端，每個人都會很心疼，也會不捨，總會反覆問：「我這樣做真的對嗎？會不會讓爸爸失去機會？」面臨要不要插鼻胃管時最為掙扎。

但幸好全家人都有共識，會彼此給予信心，當每個人都了解疾病的進程，就會知道時候到了，應該放手。周貞利父親的最後一段路，全家人陪伴在側，氣氛溫馨，也感動了周媽媽，決定也要用安寧緩和的方式善終。

周貞利說，「一路陪著爸爸走到最後，我內心沒有一點遺憾。」爸爸生命末期時開始癲癇、抽筋，腦部的組織、呼吸、體溫調節都已經混亂，他們清楚已經時間到了，就算插管、使用其他維生設備，只是維持一個軀殼，並沒有生命的意義。

周貞利還有另一個體悟，「在病人生命末期的時候，照顧者會比較容易放手；但沒有幫忙照顧的人就會捨不得放手。」

因沒有照顧、陪伴，不了解病程的變化，就會陷入「可能還有機會」的錯覺；也可能因捨不得、自責而誤判情勢，覺得一切還有復元可能，卻反而讓病人受苦。

每個病人臨終期的長短和瀕死前的症狀都不一樣，病人可能幾個星期甚至幾個月前，就出現跡象。

瀕死症狀包含疲倦虛弱，慢慢進入無意識狀態、意識改變、吞嚥困難或不吃不喝、肌肉張力喪失腸蠕動變慢，可能大便失禁或便秘、尿量漸少、手腳冰冷、盜汗、瀕死前出現喉嚨發出嘎嘎聲、呼吸型態及心跳改變，可能張口呼吸、呼吸好像在嘆氣等。

高雄榮民總醫院安寧病房主任薛光傑受訪時表示，當病人進入頻死階段而減少進食時，會尊重病人意願決定是否放置鼻胃管。他常提醒家屬，病人的身體到最後階段，已不需要這麼多養分，給多了反而是負擔，「嘴巴吃不下去就不需要勉強」，放鼻胃管雖有餵食方便等優點，但仍會造成鼻孔或喉嚨不適，照護應順其自然。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉受訪時表示，近年失智症照護觀念已逐漸翻新。插鼻胃管並非必然，有插跟沒插管對生命長度沒有差異，但生活品質相差甚多。如今愈來愈多重度失智者不會插管，家屬盡量以少量多餐的方式慢慢餵食，維持進食的尊嚴。

能做到這樣的關鍵，是病人從確診失智到進展為嚴重失智約8到10年，患者和家屬有很多時間討論、學習，及早為將來做準備，有助迎向人生圓滿的尾聲。

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