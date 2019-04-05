清明節國道上午不太塞 高公局：下午1點會有另一波車潮上路

2019-04-05 11:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是清明連續假期第二天，國道路況較昨日來說順暢許多，西部國道上午7、8點有一波車流出現，國1楊梅高架因下雨又起霧，使楊梅－竹北、國3土城－關西有車多壅塞情況，但是9點過後就逐漸恢復正常；僅國1湖口－湖口服務區、國3龍潭－關西服務區有車多壅塞情況。國5方面，就是上午7點高乘載管制前確實有波車流，但7點後就逐漸恢復正常，上午時段車輛時速多可保持在70公里以上。不過高公局提醒民眾，根據往年經驗，下午1點預估會再有車潮上國道。

高公局表示，今日國道確實是順暢許多，主要原因是要南下車輛，昨日連假首日多已出發。但要提醒民眾，下午將再有一波車潮，預判國1楊梅－新竹系統、中部彰化系統－埔鹽系統、國3三鶯－關西、烏日－霧峰、竹南－大甲、國5石碇－坪林會出現壅塞情況。由於今日上午車流是少於預期，高公局表示，今年原預估國道車流量達126百萬車公里，較昨日還要高，但目前看起來是有可能會下修預估車流量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/