清明時節國道車流空拍照 就像樂高積木‧‧‧

2019-04-05 11:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕塞車很痛苦！來看看清明時節的國道塞車空拍圖，塞不塞車就一目了然！

根據臉書社團《彰化踢爆網》所提供，由民眾所拍的國道彰化路段空拍圖，所拍場景剛好是國一、國三的交會處，也就是彰化系統交流道一帶，因此，很明顯就看到塞車路段都是南下車道，國一南下大、小車輛一部接著一部，北上車道則是空盪盪，非常順暢。

在空拍圖當中，也可以看到國三接國一南下匝道也是大小車輛塞滿滿，整個清明節南下車流，就像大型樂高積木，只是有無數個小汽車在車道上跑。

透過空拍圖也可以發現國道彰化路段的高架車道，最底下車道是國道一號，第二層的車道是國一接國三北上車道，第三層的車道是國三接國一北上車道，三層車道在空拍影片中一次看盡，有民眾就大喊，看起來很療癒；但立即被人打臉說，塞在車陣中，一點都不療癒！

國道一號彰化路段，今天上午彰化到埔鹽南下路段的時速為60公里，北上非常順暢。

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