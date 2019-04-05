潤餅皮「現做的比較好吃」 1斤漲20元買氣仍旺

2019-04-05 11:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕每逢清明前後，嘉義市就有專門「擦潤餅皮」業者，在傳統市場現做現賣潤餅皮，為應付購買人潮，業者需從清晨3、4點就起床備料，一直忙到傍晚才休息，因工資成本提高，相較去年價格，今年1台斤25張擦潤餅皮漲價約10至20元，買氣依然熱絡。

東市場「高家美食」有70餘年歷史，今年由第三代高采吟掌火爐，現場21座火爐火力全開製餅皮，媽媽高黃茶美負責「監工」領著工作人員協助收起熱騰騰潤餅皮，忙碌的同時，高黃茶美不忘熱情招呼客人，「當日現做的比較好吃」，客人不怕等待照排隊。

高黃茶美說，擦潤餅皮首重經驗累積，老師傅凋零，年輕人嫌艱苦，東市場製餅皮店家逐年減少，目前僅剩1、2家。另有潤餅皮業者說，因人手不足、工資成本提高，還聘請工讀生幫忙，今年1台斤25張潤餅皮相較去年漲價約10至20元。

顏瑋宏平日在南田市場經營雜貨店，清明前後專賣潤餅皮，他說，每天從清晨3點開始備料、架火爐，一直做到傍晚才休息，估計1個禮拜內，至少要「擦」3萬張潤餅皮，才能應付購買人潮。

顏瑋宏說，他讀國小時就跟著爸媽在市場擺攤賣潤餅皮，家裡賣潤餅皮有40年歷史，現場「擦」潤餅皮，要有一定功力，擦出來的潤餅皮，須完整、不能有破洞、不能厚薄不一，否則無法吸引人購買；平時潤餅皮沒什麼銷路，一年就只能把握清明前後，是非常特別的生意。

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