台電網羅地方人才 花蓮8高職生畢業即就業

2019-04-05 11:34

［記者王峻祺／花蓮報導］台電花蓮區網羅地方人才，提供花蓮高中職應屆畢業生報考基層技術人員機會，今年共有花蓮高工、四維高中等8名學生通過台電甄選，等於無縫接軌「畢業即就業」，正式僱用後，薪資可達40000元以上，羨煞不少社會新鮮人。

台電花蓮區自2013年起，與在地高中職合作，舉辦高職技術類科獎學金甄選，參加者須接受多層考驗，包括在校成績平均80分以上且品行優良，並要通過第一階段國文作文、英文、物理、基本電學的學科筆試及第二階段面試與體能測驗，才能擠入錄取名單。

通過錄取後還需接受完整訓練，才能正式成為台電員工，今年花蓮區共有8名學生通過甄選，除可獲得40000元的獎學金外，在技術受訓期間尚有27000的津貼補助，正式僱用後薪資可達40000元以上。

花工今年共有黃裕翔、謝辰洋、高立謀、吳信賢、彭祥恩等5名學生順利錄取，四維高中則有呂哲安、張子文、徐柏凱等3人拿到台電工作機會，目前每人平均已有工業電子、室內配線等多張專業丙級證照，未來還可參加甲種電匠檢定。

拿到今年甄選榜首的花工學生黃裕翔，太魯閣族人，國中在校成績優異，但體恤父母務農養家辛勞，高中選擇技職學校就讀，一入學就以台電甄選為志向，順利錄取後，全家人相當高興。他說，未來將能幫父母減輕負擔，讓家中經濟更寬裕了。

花工校長黃鴻穎表示，台電報考門檻雖嚴苛，但因有機會進入台電工作，近年報考甄試人數明顯提升，競爭相當激烈，花工迄今已有27人進入台電職場，未來還將與台電建立長期合作關係，提供更多建教機會，讓優秀學子均能提早進入職場「卡位！」

四維校長蔡忠和說，台電為培植在地人才，每年都有招考高職應屆畢業生，並提供優渥獎學金，感謝台電為學生開創就業坦途，提供「低薪時代」的畢業生不同就業選擇，40000萬元的薪資也讓許多社會新鮮人稱羨。

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