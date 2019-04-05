新竹公園大沙坑有「黃金」 市府籲飼主發揮公德心

2019-04-05 11:04

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市府在新竹公園後方的兒童遊憩區打造竹市最大最長100公尺的大沙坑，卻有民眾反映，疑有野狗或缺德飼主讓毛小孩在沙坑大便，使大沙坑變成「黃金沙坑」，萬一孩童遊玩誤觸「掏金」，實在不衛生，希望相關單位能重視。

市府城銷處副處長林正光指出，一接獲民眾反映就立刻請市府同仁前往清理。新竹公園位於市中心，以前並未接獲反映周遭有野狗出沒，初步研判，沙坑的狗大便是飼主寵物所為的可能性很大。

林正光說，事實上，市府人員每天都有定時去大沙坑巡視、稽查環境，呼籲飼主要發揮公德心，帶毛小孩到公園散步若要排泄，結束後一定要撿起，用塑膠袋包覆帶走，以免造成其他遊玩民眾困擾。

有民眾將「黃金沙坑」的照片PO上臉書社團「新竹爆料公社」，指「新竹公園沙坑有狗大便，真是沒公德心，可惡。」該PO文引起網友熱議，討論留言快破千則。

有網友認為「新竹市不意外！每天都有人溜狗不清便」、「搞不好是野狗也不一定啊，再說沙坑有狗屎是很正常的事不是嗎」、「自從看到流浪漢在沙坑尿尿， 我就不踩進去了」、「不要懷疑，這種沒水準的狗主人一堆」、「狗養的不少是這樣水準，大便你還看得到，如果是小便呢？」

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