鹿陶洋江家古厝子孫 近300人齊聚祭祖

2019-04-05 11:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市楠西區鹿陶洋江家古厝舉辦祭祖活動，今天近300後代子孫聚集，在「阿太公」墓前上香跪拜，儀式隆重，參與者老少相差約90歲，最後都領取象徵平安的紅龜，還有發財金，並一起吃春捲，凝聚宗族情感，氣氛熱絡。

祭祖活動在上午展開，今年輪由二房主辦，準備豐盛的供品，全台各地的子孫，利用連假返鄉，專程參加，第20世的90歲江張美最年長，也有才出生不到4個月女娃江宜蓁，為23世，等於4代齊聚。

雖然豔陽高照，仍有近300人參加，無論男女老幼，在古厝開基祖江棋壽墓前一起上香，獻花、果、酒之後，再三跪九叩敬拜，相當虔誠。

江家古厝被列為歷史聚落，包含宗祠的中軸線，更是歷史建築，祭祀管理委員會理事長江晉清表示，目前居住當地的仍逾30戶，有近百人，但以老一輩居多。

江晉清說，祖先源於中國福建，來台開基的江棋壽，字信篤，號如南，為第12世，在各地開枝散葉，傳承迄今已第24世。

第20世的江金生指出，祭祖是宗族的大事，每年風雨無阻，都到場參與，絕不缺席；21世的江武珀目前定居台北，但一到清明，也都專程返鄉，慎終追遠。

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