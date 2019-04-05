「理科市長」包春捲 黃偉哲臉書影片應景

2019-04-05 10:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕清明節，你吃春捲了嗎？要不要分享你最喜歡包進什麼餡料？喜歡裡面有油麵嗎？還是皇帝豆？

台南市長黃偉哲臉書應景推出「理科市長」包春捲短片。「好吃嗎？同仁說，好吃，好吃！但是，偉哲自己也不知道，是不是真的好吃…」。片中搞笑旁白與音效，加上隨扈臨時客串演員，大口大口吃下「理科市長」第一手包的春捲，表情笑翻一堆人！

社群網路趨勢下，從中央到地方首長或是政治人物都熱衷於透過「空中相會」與民眾博感情。黃偉哲說，「市長做的就是超大、偏甜、超多料」。

網友們捧場，幽默留言：「原來是美食節目啊，我還以為是黃市長的日常影片呢」、「原來黃市長也可以搞笑，建議包春捲不必穿白袍 」、「為什麼要穿白袍包春捲？有人吃過+炒麵的嗎？」「市長好ㄎㄧㄤ、隨扈辛苦了呢」「市長~~應該也來舉辦《春捲》選拔，端午節辦《粽子選拔》」、「市長有放花生粉嗎？少了一味會差很多喔」。

也有人順勢貼文打自家廣告「要是市長用我家春捲皮就不會破了！」

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