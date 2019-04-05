連假走玩淡蘭古道賞水舞秀 飲茶泡湯逍遙遊

2019-04-05 10:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕清明連假出遊、卻又四處塞車破壞遊興，連假來新北輕旅行，是忙裡偷閒的好去處，新北市觀光旅遊局推薦正在碧潭演出的水舞秀，連結西岸和美山的賞螢趣，或是選擇挑戰淡蘭古道，感受跨越時空的健走遊蹤。

觀旅局專門委員陳靜芳說，連假期間，最適合遠離城市喧囂，可以選擇北宜公路上的「永安景觀步道」吸收滿滿芬多精；再到坪林「北勢溪自行車道」，騎自行車穿梭茶園與溪岸，中午回坪林品嚐特色茶餐，度過悠閒午後時光，從北宜轉進台9線，到烏來泡溫泉，傍晚前往碧潭欣賞水舞秀，還可信步登上和美山，欣賞閃耀的螢火蟲飛舞秀。

喜歡接觸大自然、戶外健行的民眾，絕不可錯過新北的淡蘭古道，連假期間川著「燦光寮古道」、「楊廷理古徑」、「苧仔潭古道」、「琉榔路步道」、「草嶺古道」、「金字碑古道」等組成的淡蘭古道網，可從瑞芳連接澳底、福隆、石城與大里，沐浴在山林步道的療癒能量中，吸收歷史的芬多精。

觀旅局為鼓勵民眾挑戰淡蘭古道，21日前完成路線軌跡、日期、照片及感言，上傳到個人Facebook，公開貼文hashtag路線通關密語，可參加抽獎，有機會得到名牌登山用品，總價值達4萬元，更多訊息可上新北觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團&Instagram查詢。

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