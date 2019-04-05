冬山伯朗大道4月空拍美景 宛如鋪在地表的綠地毯

2019-04-05 08:39

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭版冬山伯朗大道，水稻長得綠油油，空拍景色讓人驚艷，有別於6月份結穗時金黃色調，現在大片翠綠稻田，宛如鋪在地表上的綠地毯，成了4月限定美景。

冬山鄉三奇奉尊宮後方農田，沒有農舍、電桿等人工構造物，視野遼闊，還有S型蜿蜒農路貫穿，形成特殊景致，4年多前，這裡的美照被PO上網後一夕成名，鄉公所取名稻間美徑，但遊客仍習慣稱為冬山伯朗大道。

冬山伯朗大道的水稻田，每年春節後插秧，4月長成綠油油一片，5月中旬起陸續結出稻穗，隔月轉為金黃色，變成黃澄澄景色，6月底就會收割，從插秧到收割的4個月期間，像在換穿不同顏色衣裳，最近空拍的畫面，彎彎曲曲農路，穿越一望無際翠綠稻田，與藍天白雲相互輝映，看過的人刻意學起宜蘭腔說，「勁水」（台語很美之意）。

鄉公所訂於6月初在此舉辦熱氣球嘉華年，用定點熱氣球載客升空，今年種植褐色稻葉的水稻品種，透過顏色對比，顯示出熱氣球圖案及「稻間美徑」字樣的活動主題，空拍圖已清晰可見，此外，公所月底將搭設3層樓觀景高台，給遊客居高臨下鳥瞰美景。

冬山鄉長林峻輔說，冬山伯朗大道距離宜蘭綠色博覽會場約10分鐘車程，不妨利用清明連假順道一遊，到此漫步、騎單車兜風、賞景，體驗宜蘭慢活之旅。

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