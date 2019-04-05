04/05 各報重點新聞一覽

2019-04-05 06:21

自由時報

醫療保健 國人年花近5萬

衛福部最新完成二○一七年「國民醫療保健支出（NHE）」統計，國人為醫療、保健等所有相關支出已衝破一．一兆、增達一兆一二七四億元，平均每人一年約花費四萬七八六○元在醫療保健上。值得注意的是，其中全民健保佔比越來越重，較十年前增加三．七％，未來我國健保負擔越來越重，健保漲費壓力也相對升高。

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大學分發入學 百分制改45級分

配合十二年國教新課綱實施，大學入學考試一一一學年也將有重大變革，現行大學學測、指考將改為新型學測和分科測驗，其中新型學測在申請入學管道仍採一科十五級分，但大學考試分發管道將從「百分制」改為「四十五級分制」，不僅採計的學測科目將重新計算成四十五級分，分科測驗也將目前指考一科一百分改成一科四十五級分。

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青春泉源 發現肌膚年輕蛋白質

英國生物學家達爾文提出的「物競天擇，適者生存」概念，也適用於哺乳動物體內一些主管器官發展、組織健康維持和老化的機制。日本研究發現，一種能促進哺乳動物皮膚再生的蛋白質，有助於皮膚維持青春活力。

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蘋果日報

議員鬼扯 石虎太多才被撞 無視瀕絕75隻遭路殺 反對農地劃保護區

萌樣的石虎是台灣瀕臨絕種一級保育類動物，因土地開發，棲息地遭破壞，近9年就有75隻石虎遭路殺，還要面對土地開發案步步進逼。石虎棲息最多的苗栗縣，縣府《石虎保育自治條例》草案遭議會退回，上月苗栗縣議員韓茂賢大發謬論「石虎有1萬隻太多了，才會跑到路上被車撞」，引發保育團體痛批，更發現韓去年選前在臉書發愛護石虎文，建議將石虎列苗栗吉祥物，當選後態度丕變。

「穿裙的也能當好三軍統帥」 蔡英文慰勉攔截共機飛官 霸氣喊話

中共2架殲11戰機日前穿越海峽中線，空軍派出F-16戰機緊急升空攔截，總統蔡英文昨早赴嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊慰勉當日執勤的飛行員。蔡說，她當總統以來，花了很多時間跟國軍建立默契，要證明「穿裙子的，也能當好三軍統帥。」未來對於解放軍蓄意越過中線的挑釁行為，蔡更下達指示，要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

聯合報

周日「吳朱會」朱立倫出招 要求公開會談

高雄市長韓國瑜將「吳韓會」延到十八日訪美返國後，七日將先與國民黨主席吳敦義會面的新北市前市長朱立倫昨天喊話，他個人立場已經非常清楚，就是「兩個全力」，已經沒有需要特別溝通的問題，因此他希望七日能與吳「公開會談」，公開宣示並展現國民黨的團結。

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

接受手術的患者，往往以為手術室內只有醫護人員，卻不知現場往往還有醫療器材業務代表，協助不熟稔醫材的醫師動刀，調查發現跟刀業代常不戴口罩，甚至還帶著公事包進入，讓手術患者處於高風險的感染情境。

中國時報

美替小英助選

民進黨總統初選高潮迭起，前閣揆賴清德來勢洶洶，威脅蔡英文總統的連任之路。美國在這段期間動作頻頻，一方面大力替台灣在拉丁美洲、南太平洋外交固樁，另一方面主動證實AIT駐軍並派軍艦通過台海，用行動替小英最自豪的外交折衝能力背書，儼然是她的超級助選員。

石虎太多才被車撞 苗栗議員狂語遭轟爆

苗栗縣議員韓茂賢日前於國土計畫說明會上脫口說出，照他算法石虎數量倍增，「現在應該超過上萬隻了吧！」、「上萬隻結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞」等話語，捍衛苗栗青年聯盟3日晚間PO出影片後，引發網友撻伐，但他4日竟再語出驚人表示，「瀕臨絕種，我認為那是不可能的事。」

國人醫療保健支出歷年比較。

111學年 大學考招新制與成績評分。

日本研究發現，哺乳動物皮膚中的蛋白質COL17A1，會促進表皮幹細胞之間的細胞競爭，是維持皮膚青春的關鍵。圖為菲律賓小姐選美參賽佳麗。（法新社）

蔡總統昨登上F-16V座艙聽取簡介。（取自軍聞社）

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