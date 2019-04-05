大統百貨和平店封館清倉 將再砸10億轉型改裝

2019-04-05 00:24

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄百貨業的創始店大統集團，近來動作頻頻，陪伴高雄市民19年的大統百貨和平店，4至6月舉辦為期3個月的全館封裝拍賣，並祭出3折起的優惠，強調一件不留的封館清倉，將再斥資10億來進行一連串的營運改造及大型品牌招商計畫。

去年砸下重金改裝千坪EATALEE大立超市美食區已完成，接下來「IN89豪華數位影城」預計5月開幕，而盛傳全球最美書店之一「蔦屋書店」將進駐大立，大統集團經理潘進昆則語帶保留，不願證實此傳聞。

潘進昆表示，面對眾多百貨進駐高雄以及消費市場需求不斷改變，近幾年來確實經營得辛苦，但集團百貨仍看好高雄，持續投資高雄，為了更貼近消費者的需求，大統和平店將進行一連串不同於現狀的營運改造，如何持續在競爭激烈的百貨市場裡被消費大眾所青睞，也是集團未來戮力追求的目標及最大的挑戰。

潘進昆表示，預計將斥資10億來推展和平店未來的轉型大改裝，將以各品牌大型旗艦店進駐為目標，像是家電、居家生活百貨、婚紗業者、生活雜貨、健康主題的Life Style店鋪型態等，目前都積極與廠商接洽。

大立百貨A館地下一樓「真好煮義」餐廳，邀請披薩界的傳奇Lievito餐廳創始人Rocco Caridi親臨高雄，除了帶來古法製作正統南義風味餐點外，還結合了高雄市農業局以在地食材創造出美味，又保有南義經典風味的特色料理，使高雄農漁產搖身一變成為頂級義式佳餚，值得品嚐。

「真好煮義」還舉辦名廚實演秀活動，現場邀請了農業局長吳芳銘實際品嚐正統南義風味特色料理，讚賞高雄在地型農食材配上義式料理，絕妙滋味，今天起起至8日一連5天舉辦「義式狂饗聚會」活動，推出限定創意義式x高雄小農料理，包括有南瓜燉飯佐帕瑪森乾酪、漁夫瑪莉娜綜合海鮮披薩、酥炸小圓橘飯糰、義式酥炸小油條佐巧克力醬等創意料理。

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