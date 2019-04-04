獨家》ibon買套票不能搭台南觀巴、吃美食 原來這環節凸槌…

2019-04-04 23:08

〔記者王俊忠／台南報導〕北部劉姓女子到統一超商ibon花600元買搭台南雙層巴士與吃美食二擇一的套票，她2日到台南蔡虱目魚店想享用套餐，店家卻說沒參加這活動、無法提供餐點。劉女抱怨說，小吃不能吃、雙層巴士也不能搭，是否買到詐騙集團套票？

據了解，2日晚間，劉女到台南蔡虱目魚店想依套票上度小月與台南蔡二擇一的小吃，點用虱目魚店套餐。店員與老闆檢視劉女持用的套票後，納悶地說，「並未與其他商家有合作行銷方案，只有去年與好玩卡業者合作促銷、接受客人提供手機刷條碼方式消費」，與拿紙本套票消費方式不同。

劉女哀怨地說，想搭雙層觀光巴士被拒、想吃台南蔡虱目魚也不行，是否買到詐騙集團的套票？

台南蔡虱目魚店老闆蔡武揚透過管道詢問台南市觀旅局，觀旅局旅遊服務科長陳崇彝分別與蔡老闆、劉女消費者聯絡詢問後，找出問題出在什麼環節，確認劉女不是買到詐騙集團的套票，買的是「好玩卡平台」的套票。

陳崇彝說明，好玩卡行銷平台是交通部觀光局委託台南市政府開發，是提供給國際旅客，在來台之前可先購買旅遊產品，劉小姐是買台北台南來回的7折高鐵票，再加購600元的套票。好玩卡平台今年與高鐵合作納入行銷方案，因為高鐵無法刷條碼消費，只好改成紙本消費，從4月1日上線。

陳崇彝說，台南蔡虱目魚店沒收到好玩卡改變核銷作法的訊息，造成旅遊消費誤會，2日晚間，台南蔡仍供餐給劉女。後來，觀旅局已聯絡上劉女，提供補償方案，觀旅局承諾把劉女這次高鐵來回票與套票費用歸還她，同時邀請劉女再到台南觀光1次，費用由觀旅局買單，劉女同意接受。

觀旅局也隨即通知與好玩卡合作的業者、商家，這個套票已從4月1日起改變消費使用方式，請業者留意紙券消費作業。

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