網路衝擊書店蕭條 重南書街變裝踩街鼓勵民眾買書閱讀

2019-04-04 20:28

〔記者楊心慧／台北報導〕受到網路時代民眾閱讀習慣改變，衝擊傳統書店的商機，台北市重慶南路書街全盛時期高達上百家書店，如今僅剩15家店，面對生態改變，台北市重南書街促進會近年來陸續在當地舉辦不同活動，盼吸引人潮，台北市重南書街促進會理事長、天瓏書店老闆沈榮裕坦言，書街店面越來越少，人潮已不如以往，但近年來陸續辦活動，打出知名度，人潮漸有起色，他仍看好重南書街的前景，因此近期會再開2家書店。

台北市重南書街促進會今、明兩天在武昌街一段周邊舉辦第七屆發現書街美好價值－「重南書街嬉遊記－發現書街的想童話」系列活動，包含踩街、童話市集等，現場開放親子雕版印刷DIY、親子彩繪等體驗，在活動期間只要在重慶南路一段書店及店家消費滿200元，可憑發票兌換周邊歷史古蹟戳章。

台北市重南書街昨活動開跑第一天，吸引上百民眾前往，父母將孩子打扮成童話故事中的角色，參加踩街活動，並在現場體驗彩繪、雕版印刷，民眾林小姐表示，近年書街常辦活動，由於住在附近，幾乎有活動都會參加，常有得玩又有獎品，覺得很不錯，她有觀察到參加活動的人數，似乎越來越多。

台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，重南書街全盛時期高達上百家書店，如今僅剩15家，民眾閱讀習慣改變，不少人已不再逛書店買書，買書的讀者幾乎都是中、老年人，他認為閱讀習慣需從小培養，因此近期將在書街開童書店，盼能讓更多孩子讀書。

沈榮裕說，書街近幾年舉辦活動，民眾熱烈參與，人潮也越來越多，逐漸打出知名度，他認為重南書街雖然過往榮景不在，但保有自己的特色，他仍看好重南書街的前景，相信人潮會逐漸回流。

台北市商業處長高振源表示，現今網路發達，不少民眾從網路上買書、線上閱讀，讓傳統書店式微，為吸引人潮至書街，每年書街都會舉辦不同活動，展現多元面貌，目前也與當地討論，傳統書店勢必要做轉型、需有所改變，政府將提供相關資訊、輔導機制，促進當地人潮，盼書街成為買書、觀光、藝術的新據點，重現往日風華。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/