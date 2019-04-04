駁韓造成價格暴跌 芭樂農鄉民：沒傻到相信一位政治人物就搶種

2019-04-04 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕芭樂價格低迷，1名在高雄燕巢種芭樂的批踢踢網友稍早發文表示，高雄市長韓國瑜喊出農產品銷出去的口號刺激農民包了更多芭樂，加上盤商利用假新聞向芭樂農壓價，是造成芭樂價格暴跌的原因。不過，另有一名也在燕巢種芭樂20餘年的批踢踢網友，則表示「沒傻到說因為相信一位政治人物就搶種。」。

網友「zechary」表示，往年芭樂價格都是在清明節後才會走低，而今年之所以會有這麼大的差異，「其實最主要的原因是去年5到8月南部的猛烈性降雨後，整個南部的芭樂嚴重受損」，經過長達半年多的休養，「好不容易到了1月份，可以套袋的幼粒開始大量出現，那時候我爸聊天時就預言今年3、4月份的價格可能會比較低。」

網友表示，大多數的芭樂農在2個月前包幼粒的時候就已經知道這一波產量會大增，但是「我還是要生存啊農藥、肥料、包裝袋，這些成本都是必須先投入的，量多我可以薄利多銷，多少貼一點。但我跳過這一波後難保之後又有什麼天災地變，說不定今年是沒收入，還得負債。」

網友「zechary」指出，「當你家在大半年都沒收入，好不容易可以有幼粒可以包，多少可以收一點，誰還會跟你談產量調節？」，網友強調，「這一次真的只是單純因為原本大家可以分散開的疏果期，因為氣候全都強碰在一起。 」

對於韓國瑜在整件事中扮演的角色，該網友認為，「我身邊所認識的燕巢地區農友，大部分都是循規蹈矩一日復一日做他們認為該做的事，縱使政治理念不同，也沒傻到說因為相信一位政治人物就搶種。」

至於芭樂價格的崩盤是不是「是不是政治因素的養套殺？」該網友表示，「老實說這一點我看不出來。」，網友指出同1則新聞其實有2種不同的解讀，他發文分享是希望「之後大家看到農業報導或議題時，可以更冷靜的看待問題在哪」，而不是「相信什麼理念就相信什麼故事」。

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