大內石子瀨天后宮重建 動土2年後隆重上樑

2019-04-04 20:12

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內區石子瀨天后宮2年前開始重建工程，工程進度雖較緩慢，但今天（4日）總算舉行上樑典禮，一切依古法進行，在道士的引導下，搭配舞獅等表演，現場鑼鼓喧天，相當熱鬧，台南市長黃偉哲也應邀出席，上香祈求保佑工程平安順利，早日完工。

石子瀨天后宮是大內區主要的信仰中心，迄今已超過358年歲月，與鹿耳門天后宮「開基媽」系出同源。原先的廟宇建築老舊，地方發起重建，廟方也成立重建委員會，重建工程委由建築師莊惠名與傳統寺廟設計師林金瑞攜手合作。

重建委員會主委李一道說，重建工程經費龐大，因此，動土以來時隔2年，才總算舉行上樑儀式；募款金額距離完成重建目標，尚有距離，尤其，大內工商發展有限，需集結鄉親及外界之力，但仍會努力讓寺廟重建順利。

石子瀨天后宮建築設計採「三川」、「四垂」和「五門」等閩南式傳統廟宇建築，今天由市長黃偉哲偕同夫人劉育菁、立委郭國文、市議員吳通龍、陳秋宏及天后宮重建委員委員會等人一起上香祈福，許多外地遊子也趁著連假返鄉，參與地方廟宇的盛事，讓場面隆重又熱鬧。

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