好火辣！墾丁海灘上演「上空秀」 音樂季越晚越嗨

2019-04-04 17:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一年一度的墾丁春天音樂節昨天起登場，雖然近年熱鬧場面褪色，加上不少場次離開，近年人氣場「夏都春宴」仍加碼舉辦3天，以大灣海灘為背景的「夏都春宴」陸續湧入樂迷，舞台及沙灘上不少比基尼辣妹熱舞，輕鬆氛圍甚至有外國男女索性「上空」享受海風，令人看了好害羞。

今晚獨秀的「夏都春宴」，從下午就不斷湧入各國年輕男女，在海邊打排球、滑水或喝啤酒消暑，舞台上也安排show girl熱舞帶動氣氛，為晚間熱鬧活動暖場。

主辦單位說，今年首次增設了第二座舞台，可以在活動上排入更多的演出藝人，為期3天的活動有超過100名表演者，包含50名DJ、50名舞者、特技藝人、高蹺與雜耍藝人等近距離演出；而國內外知名DJ帶來多重音樂曲風，更能讓喜歡不同音樂的民眾都可以在「夏都春宴」同歡。

為了恢復音樂季清新形象，屏東警方下午也出動鑑識人員及保三總隊的偵爆犬、緝毒犬場地安全檢查，不放過任何一個可疑之處，防止有心人士藉機破壞。針對夜間墾丁大街則由警力進行步巡，防止發生酗酒泥醉、藉酒滋事等突發治安狀況，也將對恆春鎮內各KTV、酒、夜店、撞球場等營業處所進行臨檢、約制，防止聚眾鬥毆事件發生，以維護社會安寧秩序。

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