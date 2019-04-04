大學教師久站脊椎滑脫 2招居家伸展康復

2019-04-04 17:07

［記者黃旭磊／高雄報導］45歲大學教師久站竟導致脊椎滑脫，經屈膝抱胸等2招居家伸展運動康復。

患者久站授課，半年來出現腰痛及右腳痠痛等症狀，自行穿戴護腰仍未減緩，經活力得中山脊椎外科醫院診斷為腰椎滑脫，院長楊椒喬認為不需開刀，每週2次到院由物理治療師徐佩萱治療逐漸康復。

楊椒喬說，脊椎滑脫由先天腰椎結構不正常及後天姿勢不良造成，臨床上，以後天滑脫椎弓斷裂及退化性滑脫較常見，其中，退化性滑脫好發於50歲以上女性，有年輕及普及化趨勢，教師久站、清潔人員搬重物、及駝背、肥胖都是好發族群。

脊椎滑脫指脊椎鬆脫滑動，椎體往前或往後移，長久壓迫神經引起坐骨神經痠、麻、痛等症狀。

楊椒喬表示，年輕人路跑後腰痠，2週後還沒舒緩應盡早就醫確認脊椎狀況，不一定開刀，復健治療多可改善不適。

徐佩萱說，居家伸展運動減少背痛、肌肉緊繃並減緩神經壓迫症狀，有2招方式，第一招「屈膝抱胸運動」，仰躺，膝蓋彎曲，雙手抱膝到胸部停10秒，重複10次，可放鬆腰椎改善不適。

第二招「雙腳懸空運動」，仰躺雙腳抬起停5-10秒，重複5-10次，可增加腹肌肌力，增加腰椎穩定度。

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