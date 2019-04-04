台北血庫僅剩3.5天！ O型剩2.9天最緊張

2019-04-04 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕清明連假血庫再度拉警報！血液基金會統計，台北地區庫存量緊張，僅剩3.5天，O型更只剩下2.9天的庫存量，為了因應，台北東區SOGO百貨旁邊的「忠孝號」捐血車，今天延長開放至晚上8點，呼籲民眾踴躍前往捐血。

綜合媒體報導，正常的血液庫存量安全值為7天，根據血液基金會統計，全台血液的庫存目前平均為5.1天；其中台北地區最為緊張，平均只剩3.5天，O型更只剩2.9天，其他血液的庫存量分別為，A型3.9天，B型4天、AB型則剩下4.3天。

血液基金會專員杜文靖表示，可能因為連日陰雨，減低民眾前往捐血的動力，另外也因為連假前，為了因應需求，不少醫院都會一口氣領取血液，導致庫存量大幅減少。

杜文靖呼籲，清明連假台灣各地的捐血站依然正常開放，位於台北東區的SOGO百貨旁邊的「忠孝號」更延長時間到晚上8點，另外，新北市的「土城號」今明加開2天、三重捐血室今天起到週六都不公休，提醒民眾踴躍前往捐血。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/