律師到你家 中市首創職災勞工行動律師到宅服務

2019-04-04 15:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕勞工局統計去年職災勞工服務申請逾1萬7千人次，其中涉及勞動權益、勞資爭議的法令約佔總服務數的6成，因此針對職災勞工除提供免費律師法律諮詢，今年加碼首創職業災害勞工「行動律師到宅服務」協助及早度過家庭危機，早日重返職場。

具備法律專業的勞工局長吳威志表示，對於職災勞工，因台中市幅員廣大，針對無法出門、傷勢嚴重的職災勞工或是案件複雜的個案，特別向勞動部職業安全衛生署爭取經費推出職業災害勞工行動律師到宅服務，幫助勞工更貼心、在地化。

勞工局與法律扶助基金會台中分會合作，號召46名熱心公益的律師，具有勞資糾紛、職災補賠償等專業勞動法令，組成行動律師團隊來提供服務，是市府今年首次對職災勞工推出的創新服務，直接把專業勞動法令律師請到職災勞工家裡提供專業諮詢

勞工局在接獲職業災害通報後，職災個案管理員就會在第一時間與職災勞工或其家屬聯繫，並依其需求連結醫療、復健、勞動權益、心理支持等資源。

勞工局也發現職災勞工及家屬面對職災時，常因身體損傷程度嚴重或對未來感到恐慌、不確定，在面對相關損害賠償等複雜的法律問題時，無法正確主張自己的權益保障，因此非常需要專業勞動法令律師來協助。

勞工局統計2018年職災勞工服務提供17406人次服務，其中涉及勞動權益、勞資爭議的法令約佔總服務數的6成，可知法令諮詢十分重要，尤其大部分的職災勞工都是家庭主要的經濟支柱，協助他們獲得應有之補（賠）償，更可避免衍生其它家庭或經濟上的危機。

勞工局表示，這個服務將由台中市職災個案管理員評估有需求的職災勞工或其家屬，協助申請「行動律師」到宅進行法律諮詢，今年度預計提供40案到宅諮詢服務，如果職災勞工有相關需求，或對於職業災害權益有疑義者，可洽勞工局

福利促進科04-22289111分機35411、35413、35414、35415、35416。

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