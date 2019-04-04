樹林濟安宮卡拉OK比賽「巧歡唱音樂會」來拿一萬元

2019-04-04 15:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林濟安宮保生大帝文化季將開跑，在每年農曆三月開始陸續舉辦大小活動，立法委員蘇巧慧將在在4月6日晚間6點，推出「禮讚大道公－巧歡唱音樂會」，不但請來新任立委余天、台語歌神王中平，還有歌藝比賽，第一名高達一萬元的獎金，邀請大家在連假期間來場音樂盛宴。

樹林濟安宮在農曆三月慶祝保生大帝聖誕，也會舉辦各式活動。蘇巧慧在前二年都也一起響應，舉辦「樹林之美攝影展」，紀錄樹林地區里長平時辛勞付出的身影，以及「HELLO巧書房—巧慧媽媽陪你讀巧書」，帶入台灣原創角色公仔進入樹林與親子同樂。

蘇巧慧在今年則是發想卡拉OK活動，舉辦「禮讚大道公－巧歡唱音樂會」，同時也請到樹林地區最專業的謝佳音擔任評審，要讓鄉親們互相切磋歌藝，沒想到受到鄉親們熱烈迴響，兩天內就快要額滿。

蘇巧慧說，除了有厲害的嘉賓與專業的評審，濟安宮更祭出多項好禮與大獎，不但參加即有濟安宮提供的精美禮品，第一名更有高達一萬元的獎金，詳細資料可以洽詢在地里長或是濟安宮。

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