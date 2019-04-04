浪流動物 可到寵物銀行或與民間團體連絡絕育

2019-04-04 15:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱說，TNR（捕捉結紮放回）是能有效控制流浪動物增加數量的最人道方法，民眾如果發現社區有流浪犬貓未做絕育，可以送到寵物銀行免費絕育，目前也有台灣懷生相信動物協會協助北北基為流浪動物費做TNR，到動物醫院為浪浪絕育，政府也有補助部分經費。

陳瑞濱說，動保團體推動絕育公投立意良善，大量為流浪動物絕育可有效減少遊蕩貓狗，但是目前國內沒那麼多獸醫師，投入的能力不足，像基隆市目前只有3位獸醫師（包括所長），還有豬瘟防役等很多工作要做，流浪動物絕育工作只能盡力在做。

陳瑞濱指出，現在有結紮的流浪貓犬在耳朵會有剪耳記號（男左女右），民眾若帶社區發現無主貓犬沒有結紮的，可以帶到基隆七堵寵物銀行免費結紮，再帶回社區放養。

或是到動保醫院做結紮，市府有向中央爭取每年100萬元絕育3合1，結紮、注射疫苗和植入晶片，公貓犬補助800元、母的補助1500元，1年大概結紮700隻左右，民眾需付部分經費。

另外，也有民間團體協助做TNR，目前台灣懷生相信動物協助會免費幫北北基的民眾捕捉結紮放回，民眾可以打電話0983-319258，或是上臉書相信動物。

陳瑞濱指出，一般流浪貓犬可活3到5年，1隻母流浪動物1年生2胎，繁殖數量驚人，希望餵養民眾有正確的觀念，幫流浪貓犬絕育。

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