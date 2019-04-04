80多年深坑分駐所舊址活化 打造遊客服務中心

2019-04-04 15:03

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市著名觀光景點深坑老街，街道內的深坑分駐所，，原先是新北市警察局深坑分駐所及戶政事務所的深坑區所，在2018年新式共構大樓完工後，預計在舊址設置遊客服務中心，新北市長侯友宜今天前往視察，要求區公所加速辦理。

深坑分駐所舊址建物分為前後兩棟，後棟從日治時期興建至今已有80多年歷史，前棟建築則是1982年興建，深坑區公所表示，目前將評估前棟建物的耐震結果，規劃遊客中心的空間運用。

深坑區公所說，新式大樓在2018年11月搬遷，1樓到3樓是由深坑分駐所使用，4樓則是新店戶政事務所深坑區，5樓到6樓規劃市民活動中心，朝向提供休憩場所、多元活動，以及歷史文化介紹。

新北市議員陳儀君建議，對於深坑商圈的周邊規劃，區公所可以舉辦一到二場說明會，讓在地居民能夠一起商討給予意見。

侯友宜表示，深坑位在台北近郊且交通便利、景點資源豐富，觀光是當地命脈，深坑分駐所利用空間改造、活化，吸引民眾前來，因此會再邀集城鄉發展局、觀光旅遊局、文化局等相關單位規劃。

隨後，侯友宜到新的深坑分駐所，替連續假期上班的員警們聊天、打氣。

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