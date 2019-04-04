竹市35所國小環保總動員！春季兒童廢電池回收競賽月活動開跑

2019-04-04 14:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局舉辦「春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體力行參與廢電池回收愛地球行動，計有35所國小、約3萬名師生參與。去年廢電池回收競賽月活動總計回收1萬1938公斤，平均每名兒童回收重量達0.4公斤，約等於每名學生攜帶22顆3號電池到校回收。

環保局表示，此次競賽活動以學校班級為單位，於上、下學期各辦理1場次，上學期於4月份、下學期於10月份辦理，邀請全校師生共同參與，將家中及學校使用過的廢乾電池、廢鋰電池及廢鈕釦型電池進行回收，各校第1名至第3名班級由環保局提供小額禮券以資鼓勵，藉由活動加強宣導廢電池正確回收觀念。

環保局長江盛任強調，電池含有汞、鎘等重金屬，未回收之廢電池若遭棄置於環境中，將導致重金屬污染情形，同時可能造成生物危害及環境污染。1顆1號電池爛在泥土裏，能使1平方公尺的土壤永久失去利用價值；1顆常用於手錶的水銀電池，可使600公噸水無法飲用，相當於一個人一生的飲水量，如果進入人體，亦會囤積體內造成健康受損。為避免造成環境衝擊及人體危害，鼓勵國小學生愛護環境，只要透過生活中一個小小的「電池回收」動作，就能幫忙守護優質的環境。

江盛任表示，民眾使用完電池後應妥善回收，廢電池可交付給清潔隊資源回收車、風收站、回收商，亦可就近投入設置廢電池回收筒的場所，包括各大型或連鎖超商、超市、量販店、藥妝店等處，切勿隨意丟棄，造成環境污染，愛護地球就從你我做起。

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