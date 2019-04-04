橋齡42年自強橋 清明連假首日拆除順利

2019-04-04 15:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府選定清明連假第一天，拆除通往三民、苓雅、鳳山三區的自強陸橋，不少民眾一時疏忽封路拆除工程，加上該橋是通往鳥松、仁武區墓園要道，現場有交管一度壅塞，經警方疏導排除，駕駛也陸續改道避開。

高雄鐵路地下化陸橋拆除工程，首日進行自強陸橋拆除作業，自強陸橋自民國66年竣工啟用，使用已達42年，由於鳳山地區為高雄人口最稠密行政區之一，自強陸橋又是連接鳳山、苓雅、三民區的主要交通要道，為避免大塞車引發民怨，交通大隊如臨大敵，一早就派人現場交管、疏導車流。

巧的是，自強橋就位於日前發生「待轉區」被簡體字的路口，因陸橋正進行拆除工程，不少民眾趁車流緩慢之際，按下車窗探頭看一下地上的「待轉區」，3個字已經改回繁體字，不過，警方關切的還是維持車輛順暢。

交通大隊昨也出動空拍機，透過粉頁播放即時影像，提醒市民改道避開壅塞，大隊長陳文耀表示，自強陸橋拆除期間，施工單位規劃青年路、正義路為替代道路，但連接替代道路的建國路、九如路、光復路、中山西路也都會是車多路段。

警方表示，建國/正義九如/正義、九如/澄清、建國/青年等4處路口，是預估的尖峰時段交通瓶頸點，除規劃員警、義交加強疏導外，也協請交通局先行調整號誌時制因應，估計工期約一個月時間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/