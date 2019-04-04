視覺效果要像台灣招牌…桃機藝術品遭諷「光南大批發」

2019-04-04 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統府攝影創作比賽作品日前才惹議，而今日PTT上又出現一件藝術品被網友議論紛紛，該作品像是一張大型海報，顏色以黃色為底，上頭寫著「城市色彩」、「黃色」等字，讓人摸不著頭緒，海報張貼在桃園機場第一航廈出境處，有網友直呼：「以為是光南大批發！」

PTT上有網友PO出這張海報，表示第一航廈出境的地方出現這超級醜的壁貼，有人看得懂這到底有什麼意義嗎...好險至少不是入境看到，不然真的覺得超丟臉；另有網友也在自己臉書表示，這是想要告訴大家台灣醜斃了以後不要再來嗎？

網友看到照片後表示「還以為是競選旗幟」、「放在機場覺得丟臉，放在日常大家卻可以接受」、「中華民國醜學？」、「光南不意外」、「專門做一個來諷刺台灣城市」、「台灣色彩無誤」、「這麼醜感覺不單純」。

據《三立新聞網》報導，該作品是由藝術家賈茜茹所創作，主題正為「城市色彩：台灣篇」，以黃色勾勒出台灣在地生活文化，對此賈茜茹也於臉書出面回應網友質疑，她表示，只能說這個主視覺也是我創作的一部分，之後會好好的用公開信說明創作理念。

她表示，還有跟設計師強調視覺上的招牌效果一定要像台灣招牌，「不亮不暗」、「不閃不滅」，有點慘淡的日光燈效果，千萬不能做成香港的那種繽紛多彩的，不然就不是台灣了。

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