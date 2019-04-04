饒慶鈴支持「台版露西法案」籲拒絕購買黑心繁殖動物

2019-04-04 14:33

［記者黃明堂／台東報導］4月4日是「世界流浪動物日」，台東縣長饒慶鈴表示響應「台版露西法案」，支持動保團體禁止透過第三方販隻寵物的做法，杜絕非法繁殖場的生存空間。

饒慶鈴今天由縣府農業處長許瑞貴等人陪同參訪台東縣動物收容中心，了解對於流浪犬貓收容狀況，並由台東縣動物防疫所第四課長李彬誠向縣長等人介紹收容的流程，以及目前運作的情形。

李彬誠表示，目前收容中心共計收容有大隻犬33隻、小隻犬8隻、貓1隻，動防所每天會派獸醫師在收容中心協助民眾辦理犬貓結紮工作，一個月約有160隻，另外，也配合台灣之心愛護動物協會到縣內各鄉鎮辦理免費犬貓結紮。

饒慶鈴指出，「露西法案」去年10月英國議會正式通過，是倡議終結黑心寵物繁殖場的行動，台灣也應由法律明文禁止透過第三方販賣寵物，飼主必須親自到繁殖場確認其購買的寵物是否合法、是否受到良好的照顧，如此一來，非法繁殖場的生存空間將大大的被減少。

饒慶鈴呼籲民眾，一起加入「禁止透過第三方販售寵物」的行動，「以領養代替購買」，把毛小孩當成是家人，拒絕購買黑心繁殖的動物。

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