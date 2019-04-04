玩具復活節「時空大冒險」 老少同歡

2019-04-04 13:53

〔記者何玉華／新北報導〕預計全國辦理15場巡迴的「愛要分享」玩具復活節活動，首場今（4）日在新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」舉辦，現場500多名大小朋友，有高齡94歲的平溪胡含省阿嬤，也有剛滿周歲的小小孩，一起熱鬧的玩玩具，從復古的撥彈珠、套圈圈，到現代應用物理DIY的跳寶遊戲，現場歡笑聲四起，相當熱鬧。

新北市政府與台灣玩具圖書館協會和民間企業合作「愛要分享」玩具復活節活動，進入第3年，每年都利用公益回饋空間打造的「玩聚窩」舉行，新北市副市長謝政達表示，「玩聚窩」平日與假日都經常聚集玩遊戲的小孩和家長，同時還有玩具銀行回收二手玩具，經整理清潔後，又是一個新的玩具。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，玩具可以反映時代，像是阿公阿嬤時代的「彈珠台」都是自己製作，到了機器量產時期變成塑膠玩具，現代則是加入電池的遙控車和機器人，因此今天的活動特別設計「時空大冒險」各項關卡，讓親子體驗。

社會局長張錦麗表示，新北市玩具銀行不僅有物流中心回收整理玩具，還有2部行動玩具車，巡迴新北市各角落據點，讓更多的家庭都能親子互動、老少共玩。相關網站http://toybank.ntpc.gov.tw、http://www.tw-toylibrary.org。

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