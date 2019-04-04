「天后追成功」豌豆酥PK洋芋片

2019-04-04 13:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南現在「興」這味！繼前陣子引起轟動的古蹟三寶「成功洋芋片、至聖點心麵及成功啤酒」外，南市文化局新開發的「天后豌豆酥」也加入熱銷，清明連假人潮也帶動周邊商品業績，成為搶手商品，頗有後起之秀搶市。

這款天后豌豆酥，也是「神級代言」商品，產品包裝正面結合國寶級版畫藝術家林智信老師耗時20年創作的「迎媽祖」版畫局部，背面則有國定古蹟台南大天后宮圖像，並節錄其百首籤詩中的最佳籤句，之前上市時還特別到大天后宫祈求「加持」。

「天后豌豆酥」宣傳主打「一定要保佑」，對照之前熱銷的成功洋芋片「一定要成功」、至聖點心「一定要致勝」等主題限定商品，再度掀起跨界創意行銷話題，而且每包都是35元，民眾大呼「天后追成功」、「3包全包，全賺到了」。

配合兒童節連續假期，台南市5大古蹟園區（赤崁樓、安平古堡、樹屋、億載金城及台灣船園區），除了開放即日起到4月7日兒童免費入場外，今天還安排「小貓巴克里」和大朋友、小朋友舉行見面會，活潑可愛的人偶，帶動現場氣氛，也讓古蹟區成為親子最佳去處。

文化局指出，依照經驗，連假期間，第2天開始，人潮將會逐漸進入高峰，遊客把握機會到古蹟區體驗難得的親子假期。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/