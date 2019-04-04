《台灣媽祖與馬祖》獲艾美獎入圍提名

2019-04-04 13:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣傳統文化躍上國際舞台！交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendo's Travelscope聯合製作《台灣媽祖與馬祖》（Taiwan Matsu Festival and Islands）旅遊節目，入圍第46屆日間創意藝術艾美獎（The Daytime Creative Arts Emmy Awards）的生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導（Outstanding Directing for a Single Camera Lifestyle, Culinary, Travel or Educational and Informational Program）提名。這是繼《台灣燈會》、《台灣鐵路大冒險》與《台灣澎湖群島》的精彩作品後，再度向國際證明台灣傳統文化的獨特魅力。

艾美獎每年針對電視工業傑出人士和節目進行頒獎，等同於電影界的奧斯卡金像獎、音樂界的葛萊美獎。其中最受矚目的是黃金時段艾美獎和日間時段艾美獎，分別表彰美國電視黃金時段和日間時段的優秀節目。此次《台灣媽祖與馬祖》入圍的就是日間藝術艾美獎提名。

Joseph Rosendo's Travelscope於2017年來台參加媽祖遶境及進香活動，採訪民俗宗教教授林茂賢老師，前往馬祖探尋媽祖文化，製作《台灣媽祖與馬祖》專題報導，主持人羅森度深入淺出介紹台灣民間信仰媽祖文化與馬祖的關係，將「大甲媽祖文化節」與「媽祖在馬祖」作巧妙連結，走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嚐地方美味；該節目已於2018年4月於北美地區播映。

羅森度回憶第一次參加大甲媽祖遶境及進香時，不僅跟隨著媽祖走訪臺灣的沿海鄉鎮，看到浩蕩的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊，以及看到成千上萬信眾一步一腳印地追隨媽祖的步伐，他表示，只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力，深刻體會台灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面。

羅森度在節目的最後表示，「媽祖不只是存在台灣人民心中，更是無所不在庇祐眾生」。在大甲媽祖起駕前獲得艾美獎提名的喜訊，羅森度開心地表示，讓我們一起歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。

觀光局長周永暉表示，今年台灣能再次入圍這項美國電視界最高榮譽的艾美獎提名，對於推廣Tourism 2020永續旅遊是正向的肯定；駐洛杉磯台北經濟文化辦事處大使朱文祥表示，台灣擁有豐厚的自然資源、文化底蘊、濃厚的人情味與利他精神，這次旅遊節目能入圍艾美獎是對台灣的肯定。

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