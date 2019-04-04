古代詐騙集團如何騙皇帝？東辦副執行長洪宗楷現身說法

2019-04-04 13:41

［記者黃明堂／台東報導］創立已經24年的台東小團體話劇社新作問世，4月6日及7日晚間7點半在台東美學館演出趣味歌仔戲「白賊皇帝」；行政院東辦副執行長洪宗楷將飾演無所不騙的「白賊」，連落難皇帝都被他騙的團團轉。

小團體話劇社的團員來自各行各業，是台東惟一以延續歌仔戲文化的劇團，多次獲選台東縣傑出演藝團體

。新戲「白賊皇帝」劇情輕鬆爆笑，描述落難民間的皇帝與一群市井小人物的故事。兩場均免費進場。

「白賊皇帝」的演員清一色是台東在地人士，重要演員之一是現任行政院東辦副執行長洪宗楷，他在現實社會曾任老師、縣議員，去年選台東市長落敗，但長期支持小團體話劇社，這次擔綱演出。

洪宗楷飾演目不識丁的青年人，文既不行、武亦不能，卻天生機伶、行騙天下。還在皇上面前假扮皇上，辦起案子為無辜者申冤，大字不識一個，竟然通過當地被稱為第一美人的才女的文章比試，娶了仙女一般的美女為妻。

劇團表示，搞笑逗趣本來就是洪宗楷性格當中很吸引人的一個特質，透過一再的學習與演練，肯付出時間去揣摩劇中角色的每一種狀況與心情，表現相當傳神，值得觀眾親臨欣賞。

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