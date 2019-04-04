七股工業區開發時程縮短 規劃10公頃專區供未登記工廠進駐

〔記者王涵平／台南報導〕七股科技工業區開發加速推動，將規劃10公頃專區讓未登記工廠進駐，解決違章工廠污染環境問題，預計提供近萬工作機會。
南市經濟發展局表示，經濟部1月同意核定七股科技工業區設置，3月28日財政部地方建設基金管會已審查同意申貸土地款10億元整，後續將循程序洽台糖公司今年5月底前完成土地價購，今年下半年正式啟動甄選受託開發商辦理園區開發。
經發局代局長蕭富仁表示，七股科技工業區開發為市長上任後市政發展五大主軸之一，基地位處台糖三股農場範圍內面積計141.34公頃，開發後公設面積佔63.85公頃及同時提供77.5公頃土地供設廠使用，開發將原台糖舊鐵路保留融和於公園綠地規劃範圍，保留在地產業特色。
為創造台灣綠能產業生態鏈，結合沙崙智慧綠能科學城內綠能科技聯合研究中心，加上高鐵特定區周邊交大臺南校區、成大歸仁校區等學術研究單位研發，七股科工區可作為綠能相關產業量產基地及發展農漁食品製造加工地方特色產業發展。
七股科技工業區開發採公共工程與廠商建廠同步進行，大幅縮短廠商建廠時程，開發後預期可增加127家廠商、創造9540個工作機會。
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