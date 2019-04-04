竹市兒童藝術節「風的運動場」登場 幻象衝場好震撼

2019-04-04 13:34

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市兒童藝術節著名品牌活動「風的運動場」今年改到新竹文創館舉行，為配合「勇敢、冒險、征服天空」主題，市長林智堅今天在開幕式邀來空軍第二戰術戰鬥機聯隊長鄧恩憐、代表「征服太空」的交大前瞻火箭中心主任吳宗信一起揭開序幕，今年幻象戰機再度上演震撼的衝場表演，成功震撼現場大小朋友的心。

林智堅說，去年兒藝節風的運動場開幕時幻象戰機衝場博得民眾好評，今年新竹空軍基地再次跨刀相助，昨派出五架幻象戰機兩次衝過現場活動舞台，讓現場民眾投以熱烈掌聲。

林智堅指出，上週末兩天、八小時的試營運就吸引10萬人次入場體驗，他有信心今年活動入場人次一定可創新高。今年兒藝節不只有風的運動場9大遊具，還有3日正式啟用的新竹公園大沙坑、新竹文創館旁的新竹水道取水口展示館、舊城區的新竹市美術館、241藝術空間與鐵道藝術村，都有非常精采的展覽，歡迎全台家長一起帶孩子來新竹度過熱鬧的連假。

文化局長黃竫蕙指出，今年兒藝節整合戶外空間共規劃9大遊具，有結合舞台的巨型迷宮「竹迷宮舞台」，還有「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。

黃竫蕙提醒，孩童一定要穿著運動鞋和輕便衣物、搭乘接駁車前來會場，適時補充水分、注意防曬，並配合工作人員引導，才能玩得安全、開心，留下難忘回憶。

另外，黃竫蕙說，今年「新竹味市集」以在地為主，特色美食與文創業者都會聚集在新竹文創館旁，4天活動中每日將安排40個攤位，除有老字號的「新福源花生醬二代店」、「豐谷油飯」、「八一四大同冰店」，更有日本超人氣起司塔「PABLO」參與。現場還設有一面塗鴉區，讓孩童在家長陪同下，利用彩繪筆盡情塗鴉，化身小小畫家。

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