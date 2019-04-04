連署浪浪絕育每天免費送30份雞排

2019-04-04 13:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕幫浪浪絕育，才能減少遊蕩貓狗的數量！基隆廟口小吃愛四路1家雞排業者為推動浪浪絕育公投提票連署，每天免費送30份雞排給參加連署的人，希望大家多關心流浪動物。連署送雞排活動到4月8日。

葉小姐說，她餵養流浪貓狗已超過10年了，她白天當會計，用薪水餵養流浪動物，以一己之力做，從不向外募款，有些人知道了會把賣剩的食物送給她。

葉小姐指出，她餵養浪浪和別人不一樣，她都以盆子裝食物，不會污染環境，而且她定期幫這些浪浪洗澡、除蟲，還管教牠們不能追車、追人，才不會影響別人；餵養時若發現有新的流浪動物，會請動物保護防疫所的人來掃瞄有無晶片，如果沒有晶片就絕育後再放養，浪浪耳朵有剪耳的就是有絕育。

她主張幫浪浪絕育放養，這樣才不會一直繁殖，讓牠們自然往生，數量就會逐漸下降，她以前在七堵台聯貨櫃場附近餵養近30隻流浪犬，現在只剩下4隻。此外，幫浪浪絕育也能降低牠們的攻擊性。

葉小姐說，流浪動物也不願意被棄養，希望大家尊重、愛護動物，不要棄養。她和朋友陳先生白天都有正職，晚上在愛四路8號賣雞排，賺錢養這些浪浪，為了保護動物減少遊蕩貓句產生的問題，動保團體正發動絕育公投連署，她每天送30份雞排給連署的民眾，雞排店營業時間為下午3點半至晚上11點半，活動至4月8日為止。

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