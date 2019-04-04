邊坡整治砍伐樹挨罰 觀旅局擔找生態工程專家等設法補救

2019-04-04 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局進行東豐自行車道邊坡整治工程，砍除8公里處約100公尺長的20多棵綠樹，引發民眾批評，質疑破壞東豐自行車道景觀；觀旅局從善如流，4月2日邀集生態工程及景觀專家等會勘，將設法種植爬藤類植物等補救，增加綠美化。

東勢自行車道穿越東勢隧道後，兩旁綠樹成蔭，但最近市府進行邊坡整治工程，東勢隧道一出來兩側約100公尺邊坡上的綠樹被砍伐殆盡，形成光凸凸的景象，引發民眾質疑破壞景觀。有網友今天在臉書po文指出「比悲傷更悲傷的故事，東豐自行車道邊坡治工程已在進行噴漿作業，空氣都這樣了，還在砍樹」。

觀旅局表示，東豐自行車8公里處兩側邊坡，因舊坡面是卵石護坡，生長淺根系雜木，抓地力不足，民眾反映該路段每遭大雨及颱風侵襲時，即發生土石崩落及樹木折斷倒塌等情形，2015及2016年蘇迪勒及梅姬颱風來襲，並曾發生路樹傾倒嚴重影響通行及遊客安全，市府因此向教育部體育署申請補助，斥資4千餘萬進行整治，將採用格框植生工法，以避免落石及樹木傾倒，確保遊客安全，預計4月12日完工。

觀旅局長林筱淇表示，東豐自行車道全長12公里，目前進行工程的路段僅100公尺，針對樹木被砍，她也覺得很遺憾，但邊坡整治仍以安全為第一考量，為回應大眾的期待，市府已於4月2日邀集生態工程及景觀專家等會勘，希望設法種植炮仗花等爬藤類植栽，以增加綠美化，她強調目前兩側邊坡施作的水泥格柵，主要在防止落石，未來格柵內即可種植花草等植栽，有民眾建議可種植水土保持性較佳的台灣櫸木，這部份市府也納入考量，唯需進一步精算邊坡的承受力。

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