高市自強陸橋今拆除 車輛須改道

2019-04-04 13:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的青海、自立、青年鋼便橋與大順陸橋已陸續拆除，澄清路上的自強陸橋今跟進啟動拆除工程，施工期預計30天，汽機車須改道。

工務局表示，自強陸橋施工期間，來往車輛請改行正義路與青年路，北往南可於九如一路及鳳山區建國路三段提前改道，南往北車輛可於光復路或中山西路提前改道，為方便機車騎士，陸橋東側文建街增闢一處機車便道，另外陸橋東、西兩側平面側車道，拆除期間進行管制僅開放鄰近居民通行。

工區範圍路段已設置交通維持設施，確保周邊行車安全與順暢，市府會透過各種媒體及路口看板宣導市民改道路線，屆時請用路人及早因應，避開易壅塞路段。

工務局養工處呼籲用路人，因自強陸橋附近學校與商圈等地、車流量大，可能造成用路人不便，所以施工期間請配合施工單位設置的臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段並提前改道，施工不便處，請大家體諒，養工處提供電話07-3373315，請市民朋友多加利用。

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