美最新研究：高鹽少蔬果 比吸煙、高血壓更致命

2019-04-04 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項最新研究發現，不良飲食習慣每年造成全球約1100萬人的死亡案例，遠超過吸煙和高血壓的致死的個案數量。研究人員表示，這項研究採取代大規模採取樣本，所以適用於全球。

綜合媒體報導，美國華盛頓大學（University of Washington）健康指標和評估研究所（IHME）3日在國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上發表一篇關於「全球疾病負擔」的研究報告，發現心臟病和中風是不良飲食習慣所造成的主要疾病，其次為癌症和糖尿病。

這項研究由學者艾富辛（Ashkan Afshin）所領導，他與其他研究人員研究了15種飲食風險因素對死亡與失能的影響，發現致命的原因為吃過多的鹽，以及吃太少全穀類食物、蔬果和Omega-3，其他原因還有吸收過多加工紅肉和含糖飲料，以及吸收太少奶類和低纖維飲食。

研究發現，改善飲食能夠預防全球五分之一的人死亡。艾富辛表示，通常良好的飲食習慣會減少不健康的食物，但在這次的研究，發現其實是因為吸收太少健康的食物，而非吃太多不健康的食物，像是採用地中海飲食的國家，水果、蔬菜、堅果和健康油的攝取量較高，所以心臟病和記憶力衰退的風險降低。不過，艾富辛也說，沒有一個國家吸收健康食屋的水準最高，就算是採取地中海飲食的國家，也非攝取健康食物的最佳份量。

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