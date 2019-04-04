旅行社出包！越南芽莊首航 302名旅客行程突被取消

2019-04-04 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕越南芽莊素有「小馬爾地夫」之稱，原定昨日出團的「台北-芽莊」首航竟有旅行社出包在當天臨時取消行程，共有302名旅客受影響，對此觀光局表示，目前初步了解因旅行社資金調度有問題，才會臨時取消行程。

綜合媒體報導，該航線由中信旅行社向越捷航空承包包機，自台北直飛芽莊，全程飛行時間僅需3個多小時，不過有民眾爆料，參加京稜旅行社直飛越南芽莊的旅行團卻出包，3日直飛越南芽莊的航班竟在當日一早臨時取消，影響100多名遊客，據了解是出狀況的是負責包銷機位的京稜旅行社。

另名男子也表示，預定在24日出發的越南芽莊團也被取消，京稜旅行社表示是地接跟包機出問題，但廣告宣傳上寫道「無論人數多少都會出團」，現在卻取消讓男子質疑廣告不實，對此京稜旅行社回應，8日開會後會再對外詳細說明。

報導表示，觀光局接獲通報後，已赴旅行社了解狀況，初步了解臨時取消的原因為京稜旅行社有資金調度問題，在包機及地接旅行社上面沒有處理好，才會臨時取消，觀光局表示，後續將要求旅行社依照定型化契約規定，對受影響旅客全額退費。

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