南投機車吉利「鐵支牌」又來了！「鐵支號」3000元起標

2019-04-04 11:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣機車換購率高，今年1月才開放的號碼已用光，南投監理站新的普通重型機車「英文代碼MYT-0001-MYT-9999」，4月8日到10日開放上監理服務網標售，其中被大家稱為「鐵支號牌」的8888等4號相同之車牌，底價是3000元，有興趣選鐵支牌的民眾記得上網競標。

南投監理站的普通重型機車「英文代碼MYD-6001-MYD-999」號牌，1月才開放，現已被請領光，新的一批「英文代碼MYT-0001-MYT-9999」分1、2、3級共6500面號牌，開放網路標售，標售時間是4月8日上午9時起至108年4月10日上午9時。

牌照號碼阿拉伯數字全數相同者，即8888、9999…等所謂的「鐵支牌」招標底價3000元；牌照號碼阿拉伯數字兩對相同或順位者，例如2288、5678等號牌，招標底價2000元。

這兩年民眾對鐵支牌的興趣不若往年，且8888比9999還搶手，汽車選吉利鐵支牌的多過機車選牌，像1月份開放競標的一批機車牌，就只有9999有人上網標，其他在截止時間都無人標售。監理站人員推測，應該是機車車價數萬元之譜，汽車則是動輒百萬甚至數百萬元，車價天差地別，對吉利號牌的心態也不一樣。

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