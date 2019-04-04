家族祭祖多注意長輩舉止 發現失智症病兆及早就醫

2019-04-04 11:31

〔記者歐素美／台中報導〕清明節4天連假，不少人在年度祭祖、掃墓同時舉行家族聚會，台中慈濟醫院神經內科醫師黃慶峰提醒民眾趁著難得團聚，多關心很久不見的長輩，如果對掃墓過程時間、地點、人物出現辨識問題或無法勝任原本熟悉的祭拜流程，就要特別注意是否有失智傾向。

黃慶峰指出，根據內政部去年統計數據顯示，台灣65歲以上高齡人口，每12人就有1位罹患失智症，全台估計超過27萬名失智者，數字還在不斷上升。年齡愈大、罹患失智的比率愈高，失智症除了記憶力衰退的老化現象，還會影響語言能力、計算能力、判斷能力等認知功能，甚至出現個性改變、妄想或幻覺等症狀。

黃慶峰表示，年紀大並不等於一定會失智，但家人應多注意長輩是否有失智徵兆，例如很容易忘記最近發生的事、語言表達出現困難，講話時常常停頓、出現憂鬱或躁動不安的行為、原來脾氣很好的人卻變得愛發脾氣。當發現長輩出現以上失智症癥兆應及早就醫，早期預防、早期診斷、早期治療，是失智症處理重要原則，經醫師專業評估及給予適當藥物，可讓病情得到有效控制。

若家屬失智，黃慶峰建議可就近加入失智症關懷據點延緩病情，照顧者亦可以在失智症身心暨家屬支持門診獲得支持及照顧。

黃慶峰並提供「國際失智症協會」的失智症十大警訊，供大眾注意，若長輩其中一項很明顯，就要趕快去失智症門診確認。

「國際失智症協會」失智症十大警訊，包括 記憶減退影響到生活和工作、 無法勝任原本熟悉的事務、言語表達出現問題、 喪失對時間、地點的概念、判斷力變差及警覺性降低、 抽象思考出現困難、東西擺放錯亂、 行為與情緒出現改變、 個性改變、 活動及開創力喪失。

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