清明連假首日國道塞 高公局：中午過後將再湧現車潮

2019-04-04 11:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是清明連假首日，許多民眾一早就起床要去掃墓，西部國道上午6點30分、國道5號5點30分就開始湧現車流，導致多處路段出現壅塞情況，不過到上午10點30分，北部路段壅塞範圍已非常短，僅剩國1湖口－新竹、國3龍潭－關西，車輛時速不到40公里。交通部高公局表示，中午12點高乘載管制結束後，將會再湧現一波車潮，包含國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、國3竹南－大甲、國5南港系統－坪林等，都預估會出現壅塞情況。

連續假期又碰上大好天氣，通常首日國道都會出現大壅塞，一直塞到下午1點，不過今上午10點30分，北部國道壅塞範圍就已明顯縮小。高公局表示，主要可能有幾個原因，包含車流趁今日凌晨0點至5點免收費時段出發，該時段車流量達10.7百萬車公里，是平常的3倍之多；其次推估是前一週推單一費率再打7折優惠，吸引部分車流提早掃墓；還有可能是部分民眾知道清明連假大家都要掃墓，首日白天一定會塞爆，所以就更改出發時間；今日上午西部國道有實施高乘載管制，讓車內不足3人的車輛，不會再上午時段湧入國道；最後一個原因就是今日事故數量不多，許多路段出現紫爆（時速不到20公里）情況，都只是單純車多，很快就能紓解。

今日上午較壅塞路段包還國1北部楊梅－新竹、中部南屯－彰化；國3鶯歌系統－關西、中部和美－彰化系統、烏日－中興、南部田寮－燕巢系統等，都出現車輛時速不到40公里的壅塞情況，更時不時會有紫爆。國5方面，高公局表示，因為道路容量較小，加上許多要往宜蘭方向車輛，大多符合高乘載，所以今日預估會一路塞到下午4點才能紓解。

國道交通量統計，早年都是使用輛次，每輛車經過一個收費站就會算一輛次；不過後來因為國道全面電子收費後，不再有收費站，交通部從2016年中旬後，改用百萬車公里做為交通統計，也較能代表國道實際車流狀況。車公里的意思就是車輛行駛該路段的里程總數，若1天內國道上有10萬輛車各行駛100公里，當天國道車流量就是10百萬車公里。

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