記錄溪口之光踢毽運動 「神毽飛揚」前導片出爐

2019-04-04 10:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣溪口國中主任黃孝文就讀溪口國小時，第一次到墾丁旅遊、第一次上台表演，都是拜踢毽子之賜，返回家鄉服務後，黃孝文就想要拍攝一部踢毽運動從從渓口之光到幾被遺忘的紀錄片，但付諸行動後困難重重，經團隊努力克服，「神毽飛揚」前導片終在兒童節前夕出爐。

黃孝文表示，當年靠著蔡伯期、黃美智兩位老師偏鄉深耕，一手推動溪口踢毽運動，成為溪口之光，更讓許多從未出國的毽子隊孩子一圓出國夢，有些人靠毽子神功保送師專，後來還當上校長，作育英才無數，也有人升大學時因毽子加分考上醫學系、當了醫生。

不過隨著教育政策及老師退休，毽子已從溪口消失，30歲以下溪口人大多不曉得溪口之光了，令人扼腕。

為了拍攝紀錄片，2019年春節邀請毽子隊回娘家，聚集在在溪口國小中正堂，這裡是毽子隊最熟悉的練習場地，就這樣大家一起做毽子，一起踢毽子，分享毽子對自己生命的改變，滿滿都是當初愛毽子的心及對老師的感念。

黃孝文指出，幾位毽子隊員有感踢毽運動的沒落，出錢出力記錄老師推動毽子的故事，而為了拍出踢毽之美，感謝柴林國小鄭寶玉老師和溪中24屆毽子隊長劉鳳雯的情義相挺，另神毽劇組的強力支援，讓劇組用最陽春的土砲設備拍出最美的畫面。

為了推廣毽子，雞毛是最重要的，2019年228連假第一天，拍攝團隊遠征彰化，拜訪全台僅存手工雞毛撣子職人陳忠露老師傅，一同找出最適合作毽子的雞毛。

黃孝文說，將花費2年記錄毽子的復興過程，目前已完成第一階段拍攝進度。預計明年完成拍攝及首映，讓更多人看見屬於溪口的榮耀。

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