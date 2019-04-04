居竹苗學校之冠 竹市光華國中7人錄取實中科學班

2019-04-04 09:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光華國中今年錄取竹科實驗中學科學班學生數居冠，25個名額就有7人是光華國中學生，也是學校連續11年錄取實驗中學科學班人數最多，並以數理資優班學生為主，表現優異。

錄取實中科學班學生有張宸銘、李明奕、王郁豪、劉凱傑、林品均、廖鉑涵、江融其等7人，多數學生都對數理有興趣，有的熱愛數學解題，有的則對物理有興趣，他們都將在實中科學班繼續學習，朝頂尖大學目標努力。

校長宋雨親表示，光華國中每年參加實中科學班的考試，錄取人數都是竹竹苗地區最多的，今年有7人錄取，展現學校數理化教學的成果，而這群學生平常也擅於實驗及解題，但對其他領域科目也熱衷學習，有的參加弦樂團，有的參加運動比賽，各個允文允武。

錄取的同學也說，數理資優班學生感情好，大家在良性競爭環境下會彼此鼓勵及討論，遇到問題更不會藏私，對於難解的題目大家也會互相討論，學習共好是大家的共同目標，每個人也都希望成為彼此的神隊友。

而資優班老師王哈拿、林松源、王建豪無論量與質都給予學生最多的引導，最深的陪伴，看到學生成長及優異的表現，老師們也與有榮焉，期許學生們進入實中科學班，延續學習共好精神，再創佳績。

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